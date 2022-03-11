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Son dakika haberi: Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 7. Sokak'ta dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırı sırasında bacağından vurulan S.A. yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.A. polis tarafından yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Haberler

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