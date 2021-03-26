Son dakika haberi! Samsun'da selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Samsun'da düzenlenen operasyonda selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen S.E'yi yakalayan ekipler, zanlının üst aramasında 13 selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız