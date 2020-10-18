Son dakika haberi: Samsun'da salgında dışarı çıkamayan yaşlılar için bocce oyun alanı yapıldı
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Son dakika haberi: Samsun'da salgında dışarı çıkamayan yaşlılar için bocce oyun alanı yapıldı

18.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 18.10.2020 16:14
Son dakika haberi: Samsun'da salgında dışarı çıkamayan yaşlılar için bocce oyun alanı yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi, huzurevinde kalan yaşlıların fiziksel açıdan sağlıklarını korumak, psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerini ve spor yapmalarını sağlamak amacıyla bocce oyun alanı yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, huzurevinde kalan yaşlıların fiziksel açıdan sağlıklarını korumak, psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerini ve spor yapmalarını sağlamak amacıyla bocce oyun alanı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzurevi sakinlerinin yaşam standartlarını artırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla hazırladıkları projeleri hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sokağa çıkamayan huzurevinde kalan yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Huzurevinde kalan yaşlılarımız için en iyi spor aktivitesi olduğunu düşündüğümüz bocce için spor alanı yaptık. Yaşlılarımızın hem psikolojik hem fiziksel açıdan sağlıklarını koruyarak hayatlarını idame ettirmeleri için farklı spor faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bocce, yaşlıların sağlığına zarar vermemesi dolayısıyla sakatlanma riski olmayan ve aktif dinlenmeyi sağlaması amacıyla en uygun sporlardan biridir. Yaptığımız bu oyun alanı huzurevi sakinlerimizin sosyalleşmelerine katkı sağlayacaktır."

Demir, bocce oyun alanının bu ay sonunda hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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