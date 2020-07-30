Son dakika haberi! Samsun'da sahte para operasyonu Son dakika habere göre Samsun'da düzenlenen sahte para operasyonunda 776 adet sahte para ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen sahte para operasyonunda 776 adet sahte para ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, İlkadım ilçesinde şüphe üzerine G.T'ye ait aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada sahte 50 liralık 760 ile 100 liralık 16 banknot olmak üzere 776 adet sahte para ele geçirdi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA