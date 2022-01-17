Son dakika haberi! Samsun'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi! Samsun'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Samsun'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da içtiği sahte içkiden zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da içtiği sahte içkiden zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Çetinkaya Mahallesi'nde 13 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği sahte içkiden zehirlenen 69 yaşındaki 4 çocuk babası Mustafa Köprülü, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Aynı gün hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı adam Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haber

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