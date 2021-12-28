Son dakika haberi! Samsun'da sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Samsun'da sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberi! Samsun'da sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Samsun'da sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, Kavak ilçesinde sahte alkol satışı yaptığından şüphe duyulan bir şahsın, iş yerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan kontrollerde 47 litre sahte alkol, 26 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 2 litre 160 ml kit olarak tabir edilen gıda aroması ele geçirildi.

Olay neticesinde 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haberi! Samsun'da sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Eşinin geri gelmesi için intihar girişiminde bulundu, ikna edilen adamın silahı boş çıktı

Eşinin geri gelmesi için intihar girişiminde bulundu, ikna edilen adamın silahı boş çıktı

 Eşi evi terk edince kendini rehin aldı! Elindeki pompalı tüfeğin boş olduğu sonradan anlaşıldı

Eşi evi terk edince kendini rehin aldı! Elindeki pompalı tüfeğin boş olduğu sonradan anlaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title