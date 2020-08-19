Son dakika haberi... Samsun'da pompalı silahlı cinayet anbean kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Samsun'da pompalı silahlı cinayet anbean kamerada

Son dakika haberleri... Samsun'da pompalı silahlı cinayet anbean kamerada Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Silahlı saldırı anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybederken, saldırganların yerde yatan yaralı gence silah kabzası ve...

19.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:36

Samsun'da pompalı silahlı cinayet anbean kamerada

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Silahlı saldırı anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybederken, saldırganların yerde yatan yaralı gence silah kabzası ve tüfek dipçiği vurup daha sonra da yine ateş etmeleri cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Saldırıda Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi de kazara ayağından yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta Canik Belediyesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsame Ünveren adlı genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar yaralı genci yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup daha sonra da tüfek dipçiği ile vurmayı sürdürüp tabancayla da yine ateş ettiler. Bütün bu anlar cep telefonu ile sahiye saniye görüntülendi. Silahlı saldırganlar daha sonra kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet edip kafasına da darbe alarak ağır yaralanan Hüsame Ünveren 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Cemil G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Hüsame Ünveren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Samsun'da pompalı silahlı cinayet anbean kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor 3. Sayfa
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Güncel
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Yaşam
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Güncel
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Otobüste maske takmayan kadın kendisini 'Doktorum takma dedi' diye savundu Yaşam
Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına 3 maaş ek ödeme müjdesi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına 3 maaş ek ödeme müjdesi
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi, ikinci testi de başarıyla geçti
Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi, ikinci testi de başarıyla geçti
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Son Dakika: Olympique Lyon'u 3-0 mağlup eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
Son Dakika: Olympique Lyon'u 3-0 mağlup eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Hadise Murat Boz Ozan Güven Acun Ilıcalı
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Siirt Silah Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Samsun'da pompalı silahlı cinayet anbean kamerada - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 23:59:32. #1.15#
title