Son dakika haberi... Samsun'da polis aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberi... Samsun'da polis aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

11.01.2021 01:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 01:50
Son dakika haberi... Samsun'da polis aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde devriye gezen polis aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde devriye gezen polis aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Pınar K'nin kullandığı 06 BEV 768 plakalı otomobil, Abdullah Gül Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devriye gezen polis aracına çarptı.

Sürücü Pınar K. ile otomobilde bulunan Gülçin K. ve Yunus Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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