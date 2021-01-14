Son dakika haberi: Samsun'da pidecide kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir pidecide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi.