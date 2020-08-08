Son dakika haberi... Samsun'da patates aşka geldi Son dakika yaşam haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde bir markette satılan kalp şeklindeki patates görenleri şaşırtıyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir markette satılan kalp şeklindeki patates görenleri şaşırtıyor. 'Aşka gelen patatesi' görenler eşlerine hediye etmek için fiyat soruyor.

Samsun'da market sahibi Recep Öztü (62) halden aldığı malzemeleri yerleştirirken ürünlerin arasında kalp şeklinde bir patates olduğunu gördü. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Öztü, kalp şeklindeki patatesi herkesin görmesi için tezgahının en güzel köşesine yerleştirdi.

En son 12 yıl önce bu şekilde bir patates gördüğünü söyleyen Recep Öztü, müşterilerin durumu şaşkınlık ve ilgiyle karşıladığını söyledi. Bazı müşterilerin patatesle fotoğraf çekilmek istediklerini belirten Öztü, eşine hediye etmek için fiyat soranların dahi olduğunu dile getirdi.

45 yıldır bu işi yapan Recep Öztü, "Halden patates aldıktan sonra markete geldiğimde fark ettim. Sonra birebir kalp şeklinde olduğunu gördüm. En son 12 yıl önce kalp şeklinde bir patates görmüştüm. Ben de şaşırdım müşterilerimin de çok ilgisini çekti. Herhalde benim şansım olsa gerek. Marketime de bereket getirir inşallah" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA