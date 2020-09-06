Son dakika haberi | Samsun'da otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı Bir son dakika haberine göre Samsun'da otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı Kaza yapan aracın yanında 1 adet tabanca ele geçirildi Samsun'da orta refüjdeki demir bariyerlere ve çam ağacına çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı Kaza yapan aracın yanında 1 adet tabanca ele geçirildi SAMSUN - Samsun'da orta refüjdeki demir bariyerlere ve çam ağacına çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer Tekcan idaresindeki 55 AAD 941 plakalı otomobil, Samsun'dan Sinop istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki demir bariyerlere ve çam ağacına çarparak savrulup takla atarak yan döndü. Kazada otomobil sürücüsü Tamer Tekcan ile Uğur Yaman (40), Emine Kalaycı ve kimliği tespit edilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların ikisinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kaza yerindeki aracın yanında 1 adet tabanca ele geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak: İHA