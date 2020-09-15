Son dakika haberi! Samsun'da narkotik polisinden uygulama: 7 gözaltı
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Son dakika haberi! Samsun'da narkotik polisinden uygulama: 7 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da narkotik polislerinin gerçekleştirdikleri uygulamada 7 şüpheli yakalandı.

Son dakika haberi! Samsun'da narkotik polisinden uygulama: 7 gözaltı
15.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:16

Samsun'da narkotik polislerinin gerçekleştirdikleri uygulamada 7 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen alanlarda uygulama yaptı.

Uygulamalarda 161 kişi, 33 araç, 6 iş yeri, 5 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri ve 537,15 gram esrar ele geçirilen uygulamada, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranan 9 kişiye idari işlem yapılan uygulamada bir kişiye de amaç dışı bıçak taşıdığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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