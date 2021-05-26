Son dakika haberi: Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı

Son dakika haberleri: Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde 18.00-19.00 saatleri arasında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yapılan uygulamada suç ve suç unsuruna rastlanmadı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı