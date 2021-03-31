Son dakika haberi | Samsun'da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi | Samsun'da motosiklet kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Samsun'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Son dakika haberler... Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir K. idaresindeki 61 AAJ 269 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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