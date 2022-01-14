Son dakika haberi: Samsun'da minik öğrenciler "j" harfini jandarmanın yardımıyla öğrendi - Haberler
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Son dakika haberi: Samsun'da minik öğrenciler "j" harfini jandarmanın yardımıyla öğrendi

Son dakika haberi: Samsun'da minik öğrenciler
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören minik öğrencilere "j" harfi, jandarma ekiplerinin yardımıyla anlatıldı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören minik öğrencilere "j" harfi, jandarma ekiplerinin yardımıyla anlatıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesindeki Kubilay ve Ataköy İlyas Kılıç İlkokullarını ziyaret etti.

Jandarma ekipleri, öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi. "J harfini jandarma ile öğreniyorum" etkinliği düzenleyen ekipler, "J" harfi öğrenilirken jandarma kelimesinin kullanılması tavsiye etti.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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