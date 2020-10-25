Son dakika haberi | Samsun'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Samsun'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

25.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:50
Son dakika haberi | Samsun'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Samsun'un Çarşamba ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ö.A. (41) üç gün önce evinde rahatsızlaşınca yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Ö.A, hayatını kaybetti.

Ö.A'nın kesin ölüm nedeninin yapılan otopsinin sonucuna göre belirleneceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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