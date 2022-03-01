Son dakika haberi! Samsun'da limanda konteyner taşıyıcısının çarptığı işçi öldü - Haberler

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Son dakika haberi! Samsun'da limanda konteyner taşıyıcısının çarptığı işçi öldü

AA, Recep Bilek - Güncel
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Son dakika haberi! Samsun'da limanda konteyner taşıyıcısının çarptığı işçi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un İlkadım ilçesindeki limanda, konteyner taşıyıcı aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesindeki limanda, konteyner taşıyıcı aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Hançerli Mahallesi'ndeki limanda çalışan konteyner saha puantörü Soner Şimşek'e (33) konteyner taşıyıcı aracı çarptı.

Şimşek'in yerde yattığını gören iş arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından konteyner taşıyıcı aracının operatörü Ş.G. gözaltına alındı.

Şimşek'in vardiyasını bitirerek sivil kıyafetle limandan ayrılmak üzere olduğu belirtildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

İlkadım, Samsun, Polis, Güncel, Haberler

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