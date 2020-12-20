Son dakika haberi... Samsun'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ambulans şoförü için tören
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Son dakika haberi... Samsun'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ambulans şoförü için tören

20.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:28
Son dakika haberi... Samsun'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ambulans şoförü için tören

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Samsun'un Çarşamba ilçesinde 112 Acil İstasyonu'nda görevli ambulans şoförü Rıfat Ataseven toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Samsun'un Çarşamba ilçesinde 112 Acil İstasyonu'nda görevli ambulans şoförü Rıfat Ataseven toprağa verildi.

Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde Kovid-19 tedavisi gören hayatını kaybeden Ataseven (51) için Çarşamba 112 İstasyonu önünde tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, törende yaptığı konuşmada, tüm dünyanın ve Türkiye'nin risk altında olduğunu, çok sevilen ve çalışkan bir arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Törene, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Şevki Gülay, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Bilgin, doktorlar ve Ataseven'in çalışma arkadaşları katıldı.

Beylerce Mezarlığı'nda toprağa verilen evli ve iki çocuk babası Ataseven'in bir süre önce anjiyo olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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