Son dakika haberi | Samsun'da Kovid-19 nedeniyle 3 kardeş ve dayıdan sonra halaları da hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Samsun'da Kovid-19 nedeniyle 3 kardeş ve dayıdan sonra halaları da hayatını kaybetti

12.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:48
Son dakika haberi | Samsun'da Kovid-19 nedeniyle 3 kardeş ve dayıdan sonra halaları da hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 3 kardeş ve dayılarının ardından halaları da yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 3 kardeş ve dayılarının ardından halaları da yaşamını yitirdi.

Bir ay içerisinde Kovid-19'dan hayatını kaybeden 3 kardeşin halası Mesure Akbaş (71), tedavi gördüğü Çarşamba Devlet Hastanesinde aynı hastalığa yenik düştü.

Yaşamını yitiren Mesure Akbaş'ın cenazesi, Muşluca Tatarlı Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedildi.

Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan 40 yaşındaki Kenan Emirhan, Bafra'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Necati Emirhan (36) ve Vezirköprü ilçesinde sınıf öğretmeni 33 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Selman Emirhan ile dayıları Tevfik Akbaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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