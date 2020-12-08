Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 977 bin lira ceza
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Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 977 bin lira ceza

08.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:10
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 977 bin lira ceza

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara son bir haftada 1 milyon 977 bin 495 lira ceza uygulandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara son bir haftada 1 milyon 977 bin 495 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, genelgeler kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince, Kabahatler Kanunu kapsamında 86 kişiye 44 bin 796 lira, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 1008 kişiye 1 milyon 751 bin 797 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince ise Kabahatler Kanunu kapsamında 6 kişiye 2 bin 352 lira, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 65 kişiye de 178 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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