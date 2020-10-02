Son dakika haberi... Samsun'da konaklama tesislerine HES koduyla girilecek
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Son dakika haberi... Samsun'da konaklama tesislerine HES koduyla girilecek

02.10.2020 10:30 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:42
Son dakika haberi... Samsun'da konaklama tesislerine HES koduyla girilecek

Son dakika haberi: Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, konaklama tesislerinde HES kodu uygulaması zorunluluğuna ilişkin bir karar alındı.

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, konaklama tesislerinde HES kodu uygulaması zorunluluğuna ilişkin bir karar alındı.

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gerek konaklama tesisine kabul, gerek genel kolluk herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/ belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesine ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine, HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılmasına, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine, HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin bu karar doğrultusunda ilimizde Valiliğimiz ve ilçelerimizde Kaymakamlıklarca 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesine karar verilmiştir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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