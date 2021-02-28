Son dakika haberi | Samsun'da kentsel dönüşüm devam ediyor

Samsun'un merkez İlkadım ve Canik ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm Canik'in dönüşümünün önünü açan "Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında devam eden inşaat çalışmalarının yüzde 22'sinin tamamlandığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, Canik ilçesinde 77 dönümlük alanda 83 adada kalıp demir beton imalatı ve kaba inşaatın devam ettiği belirtilen açıklama, 88 adada kalıp demir beton imalatı tamamlanarak iç cephe alçı sıva ile dış cephe sıva imalatı ve çatı kapamalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu proje Soğuksu ve Gaziosmanpaşa'daki dönüşümü de başlatan rezerv alanı olacak. Bu açıdan oldukça önemli. Çok çalışarak, üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Tek arzumuz var o da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi." ifadelerine yer verdi.

Canik Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yaşam alanları, spor, eğitim ve kültür merkezleri, camisi ve otoparklarıyla Samsun'a değer katacağına vurgu yapan Demir, şunları kaydetti:

"Yeni Mahalle'deki projemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Canik Belediyemiz ile beraber Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimizin de desteğini alarak başladı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sorumluluğunda hayat buluyor. Enfes bir mahalle ile birlikte 'Şehr-i Bahçe Konutları'nı Samsun'a kazandırmış olacağız. Bittiğinde bugünkü Canik ile 5 yıl sonraki Canik arasında büyük bir fark olacak. Şu anda burada yepyeni bir şehir inşa ediliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun