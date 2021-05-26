Son dakika haberi | Samsun'da kayık alabora oldu: 1 ölü
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Son dakika haberi | Samsun'da kayık alabora oldu: 1 ölü

Son dakika haberi | Samsun'da kayık alabora oldu: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da bir kayığın fırtına nedeniyle alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da bir kayığın fırtına nedeniyle alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Toplu Mahallesi sahilindeki balıkçı barınağının çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran Aynacı, kardeşi Ali Aynacı ve oğlu Seçkin Aynacı ile birlikte olta ile balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Balıkçı barınağı çıkışında dalgadan dolayı kayık alabora oldu. Boğulma tehlikesi geçiren Duran Aynacı, yeğeni Seçkin Aynacı ile babası Ali Aynacı Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. 59 yaşındaki Duran Aynacı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ali Aynacı ile oğlu Seçkin Aynacı ise ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Baba oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberi | Samsun'da kayık alabora oldu: 1 ölü
Son dakika haberi | Samsun'da kayık alabora oldu: 1 ölü
Son dakika haberi | Samsun'da kayık alabora oldu: 1 ölü
Son dakika haberi | Samsun'da kayık alabora oldu: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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