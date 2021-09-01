Son dakika haberi | Samsun'da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberler: Samsun'da kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 22 kilometresi Mahmutlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rafet Akyüz idaresinde 55 AGC 938 plakalı otomobil kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Duran Göksal yönetimindeki 55 YC 234 plakalı hafifi ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç refüje savruldu. Kazada araç sürücüleri Rafet Akyüz (52) ve Duran Göksal (68) ile Behiye Göksal (74) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı