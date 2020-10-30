Son dakika haberi... Samsun'da katı atık transfer aracı tır devrildi: 1 yaralı
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Son dakika haberi... Samsun'da katı atık transfer aracı tır devrildi: 1 yaralı

30.10.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:37
Son dakika haberi... Samsun'da katı atık transfer aracı tır devrildi: 1 yaralı

Son dakika habere göre Samsun'da katı atık transfer aracı tırın bariyere çarpıp yola devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da katı atık transfer aracı tırın bariyere çarpıp yola devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı ile Ankara Bulvarı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan T. idaresindeki 34 UZ 6373 çekici ve 34 YR 655 römork plakalı katı atık transfer aracı tır virajı alamayarak bariyere çarpıp yola devrildi. Kazada, yaralanan tır sürücüsü Hasan T. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen tır ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberi... Samsun'da katı atık transfer aracı tır devrildi: 1 yaralı
Son dakika haberi... Samsun'da katı atık transfer aracı tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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