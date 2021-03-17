Son dakika haberi | Samsun'da kar yağışı sonrası debisi yükselen derenin kenarında 20 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Son dakika haberi | Samsun'da kar yağışı sonrası debisi yükselen derenin kenarında 20 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı

17.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:55
Son dakika haberi | Samsun'da kar yağışı sonrası debisi yükselen derenin kenarında 20 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı

Son dakika habere göre Samsun'un Yakakent ilçesinde, dere kenarında 20 gündür mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, dere kenarında 20 gündür mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Vatandaşlar, Fındıkçılar mevkisinde, kar yağışının ardından su debisinin yükselmesi sonucu mahsur kalan köpeğin kurtarılması için ekiplere haber verdi.

Belediye ekipleri, iş makinesi ile köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Veterinerde sağlık kontrolünden geçirilen köpek, daha sonra belediye ekiplerince barınağa teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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