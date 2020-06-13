Son dakika haberi... Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı
Son dakika güncel haberi: Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
13.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:28
Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Emin Kır yönetimindeki 05 DL 685 plakalı kamyonet, Vezirköprü-Havza kara yolu Esentepe Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halit Eyin'e (71) çarptı.
Ağır yaralanan Eyin, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eyin'in yürüyüş yapmak için evinden çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA