Son dakika haberi! Samsun'da kaçakçılıkla mücadelede 2 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri... Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli 2 kişinin kaçak alkol üretimi ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tekkeköy ilçesi Kahyalı Mahallesi'nde şüphelilerin evinde arama yapan ekipler, 202 şişe ile yaklaşık 45 litre varil içinde içki, yarımşar litre mazot ve sentetik tiner, 2 bin boş içki şişesi, 2 alkolmetre, 2 damıtım cihazı, pos cihazı, 1 litre anason yağı, 3 bin sahte bandrol, 293 Rusça sahte bandrol ile çeşitli ebatlarda kasa, damacana ve karton kutular ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de kentin merkez ilçelerinde tütün ve tütün mamulleri satan 12 iş yerini denetledi.

Denetimlerde 24 bandrolsüz tütün, 6 bin 400 dal doldurulmuş makaron, 201 kilogram kıyılmış açık tütün ve 35 bin 400 boş sigara filtresi bulundu.

Ekipler 1 kişiye adli işlem, 4 iş yeri hakkında ise idari işlem yaptı.

Kaynak: AA