Son dakika haberi! Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, küçük ebatlarda 2 manuel sigara sarma makinesi, 250 kutu 200 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 61 kutu 200 doldurulmuş makaron ve 24 bandrollü paket tütün ele geçirdi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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