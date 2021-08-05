Son dakika haberi... Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve iş yerinde yaptıkları aramada, 68 şişe yapma içki ele geçirdi.
Operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek