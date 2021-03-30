Son dakika haberi: Samsun'da jandarmadan filyasyon ve HES kodu uygulaması
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Son dakika haberi: Samsun'da jandarmadan filyasyon ve HES kodu uygulaması

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Samsun'da jandarmadan filyasyon ve HES kodu uygulaması

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorideki Samsun'da, jandarma ekipleri Ladik ilçesinde denetimlerini sürdürüyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorideki Samsun'da, jandarma ekipleri Ladik ilçesinde denetimlerini sürdürüyor.

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığında görevli filyasyon ekipleri, sorumluluk alanlarında mahallelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olmaları nedeniyle karantinada bulunmaları gereken vatandaşları denetledi.

Ladik-Taşova kara yolunda da uygulama yapan ekipler, sürücü ve vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladı.

Denetim ve uygulamalar çerçevesinde vatandaşlara, tedbirlere uymayanlara izolasyon kuralını ihlal etmesi nedeniyle idari para cezası uygulanarak Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldüğü hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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