Son dakika haberi! Samsun'da jandarma personelinden kan bağışı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Samsun'da Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Cezaevi Bölük Komutanlığındaki rütbeli personel, Türk Kızılayı'na kan bağışına destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hasta ve hasta yakınları için seferber olan jandarma personeline Türk Kızılayı yetkilileri teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız