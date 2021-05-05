Son dakika haberi! Samsun'da jandarma nisan ayında karantinayı ihlal eden 37 kişi hakkında işlem yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Samsun'da jandarma nisan ayında karantinayı ihlal eden 37 kişi hakkında işlem yaptı

Son dakika haberi! Samsun'da jandarma nisan ayında karantinayı ihlal eden 37 kişi hakkında işlem yaptı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun Valiliği, jandarma ekiplerince nisan ayında karantinayı ihlal eden 37 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Samsun Valiliği, jandarma ekiplerince nisan ayında karantinayı ihlal eden 37 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüldü.

Bu kapsamda Samsun Jandarma Komutanlığı ekiplerince nisan ayında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, 213 bin 605 kişinin HES kodu sorgulandı, karantinayı ihlal eden 30 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerince kurulan ekiplerce 20 bin 209 filyasyon denetimi yapılarak 7 kişinin filyasyon ihlali yaptığı tespit edildi, bu kişilere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Asayiş Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda, 131 bin 690 kişi ve 49 bin 644 araç sorgulandı. Uygulamalarda 435 aranan, 5'i çocuk 20 kayıp kişi bulundu.

Terörle Mücadele Şubesince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan bir kişi ile PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve cumhurbaşkanına hakaret suçundan aranan biri kişi de yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince de 75 olaya müdahale edilerek çok sayıda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik şubesi ekiplerince ise 33 bin 11 araç sürücüsü kontrol edildi, 1471 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

'Adınız cinayete karıştı' diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
"Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
SAMSUN'DA 'FİLTRESİZ' MASKE TEHLİKESİ
SAMSUN'DA 'FİLTRESİZ' MASKE TEHLİKESİ
Elektrik akımına kapılan 10 çocuk babası adam ölümden döndü
Elektrik akımına kapılan 10 çocuk babası adam ölümden döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Esra Erol Özcan Deniz Hakan Sabancı
Spor Gomes Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Samsun'da jandarma nisan ayında karantinayı ihlal eden 37 kişi hakkında işlem yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 17:37:16. #1.14#

title