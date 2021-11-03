Son dakika haberi! Samsun'da jandarma 265 adet sikke ele geçirdi - Haberler
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Son dakika haberi! Samsun'da jandarma 265 adet sikke ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Samsun'da jandarma 265 adet sikke ele geçirdi

Son dakika haberleri: Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 265 adet sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 265 adet sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda Zafer Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada 265 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haberi! Samsun'da jandarma 265 adet sikke ele geçirdi

Son dakika haberi! Samsun'da jandarma 265 adet sikke ele geçirdi

Son dakika haberi! Samsun'da jandarma 265 adet sikke ele geçirdi

Son dakika haberi! Samsun'da jandarma 265 adet sikke ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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