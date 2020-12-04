Son dakika haberleri! Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Son dakika haberleri! Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı

04.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:47

Bir son dakika haberine göre Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 11 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyale el konuldu.

Son dakika haberleri! Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Son dakika haberleri! Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Son dakika haberleri! Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Son dakika haberleri! Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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