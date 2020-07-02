Son dakika haberi | Samsun'da iki haftada 17 ilçede 122 kilometre yol tamamlandı Son dakika haberleri: Samsun Büyükşehir Belediyesi, hava şartlarının uygun olmasıyla yol çalışmalarına hız verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, hava şartlarının uygun olmasıyla yol çalışmalarına hız verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son iki haftada 17 ilçede toplam 122 kilometre yol çalışmasının tamamlandığı belirtildi.

Kent genelinde 2020 yılı sonuna kadar hedeflenen 1100 kilometre yol yapımı için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışma yaptığı vurgulanan açıklamada, "Yağışlı günlerde olumsuz etkilenen ekipler, son iki haftada yoğun bir mesai yaparak 122 kilometre yolu hizmete açtı. Vezirköprü'den Terme'ye, Havza'dan Yakakent'e kadar 17 ilçede sathi kaplama, sıcak asfalt ve beton yol çalışmaları yapan ekipler, dar olan yollarda da genişletme ve altyapı hizmetlerini gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun Türkiye'de yol problemi olmayan kentlerden biri haline gelecek" sözü ile hareket eden ekiplerin 1100 kilometre yolu yıl sonuna kadar tamamlamayı amaçladığını anlattı.

Kaynak: AA