Son dakika haberi | Samsun'da hastanede polis memurunu darbeden kişi adli kontrolle salıverildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Samsun'da hastanede polis memurunu darbeden kişi adli kontrolle salıverildi

Son dakika haberi | Samsun'da hastanede polis memurunu darbeden kişi adli kontrolle salıverildi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde hastanede polisi darbeden zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hastanede polisi darbeden zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 25 Nisan'da başından yaralanan ve alkollü olduğu belirtilen Ş.Y, tedavisi için Gazi Devlet Hastanesine başvurdu.

Adli vaka olarak değerlendirilen konuyla ilgili hastanede görevli polis memuru H.Ç, Ş.Y'nin yanına giderek durumu öğrenmek istedi.

Bilgi vermek vermek istemeyen ve tartıştığı polis memuru H.Ç'ye tokat atan Ş.Y, hastane görevlileri ile polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan ve İlyasköy Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
Cep telefonuna bir program indirdi, 234 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı
Cep telefonuna bir program indirdi, 234 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı
'Demir Karahan', dizide 'Efsane' lakaplı 'Teşkilat' görevlisini canlandıracak
"Demir Karahan", dizide "Efsane" lakaplı "Teşkilat" görevlisini canlandıracak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Aykut Kocaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Samsun'da hastanede polis memurunu darbeden kişi adli kontrolle salıverildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 21:42:40. #1.16#

title