Son dakika haberi | Samsun'da hastanede polis memurunu darbeden kişi adli kontrolle salıverildi

Son dakika haberlerine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde hastanede polisi darbeden zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hastanede polisi darbeden zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 25 Nisan'da başından yaralanan ve alkollü olduğu belirtilen Ş.Y, tedavisi için Gazi Devlet Hastanesine başvurdu.

Adli vaka olarak değerlendirilen konuyla ilgili hastanede görevli polis memuru H.Ç, Ş.Y'nin yanına giderek durumu öğrenmek istedi.

Bilgi vermek vermek istemeyen ve tartıştığı polis memuru H.Ç'ye tokat atan Ş.Y, hastane görevlileri ile polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan ve İlyasköy Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek