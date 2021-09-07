Son dakika haber: Samsun'da FETÖ'den 1 araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı
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Son dakika haber: Samsun'da FETÖ'den 1 araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: - Samsun'da FETÖ'den 1 araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun'da 1 araştırma görevlisi ile 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

- Samsun'da FETÖ'den 1 araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı

SAMSUN - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun'da 1 araştırma görevlisi ile 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması silahlı terör örgütünün "askeri mahrem' yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan talimat gereği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan 1 kişi ile 2'si üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 3 kişinin yakalanmasına yönelik bu sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi hastanede sağlık raporu ve Kovid-19 testinin alınmasının ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber: Samsun'da FETÖ'den 1 araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı
Son dakika haber: Samsun'da FETÖ'den 1 araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı
Son dakika haber: Samsun'da FETÖ'den 1 araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı
Son dakika haber: Samsun'da FETÖ'den 1 araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı
Son dakika haber: Samsun'da FETÖ'den 1 araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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