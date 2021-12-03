Son dakika haberi... Samsun'da evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi... Samsun'da evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Samsun'da evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ikametinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ikametinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, JASAT ve Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu S.K'nin Kayaguney Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 1255 gram kubar esrar, hassas terazi, 2 sentetik ecza hapı, faturasız kurusıkı tabanca, ruhsatsız pompalı av tüfeği, av tüfeği ve tabanca, şarjör ile 172 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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