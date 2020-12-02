Son dakika haberi... Samsun'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haberi... Samsun'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

02.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:28
Son dakika haberi... Samsun'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle'de Mustafa Erdoğan'a ait te katlı yazlık evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

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Elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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