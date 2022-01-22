Son dakika gündem: Evde çıkan yangın cep telefonu kamerasında - Haberler
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Son dakika gündem: Evde çıkan yangın cep telefonu kamerasında

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Samsun'un Tekkeköy ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TEKKEKÖY, SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karaoğlan Mahallesi Samsun Caddesi'nde E.Y'ye ait kiler ve depo olarak kullanılan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Kamera kayıtlarında evin camlarından ve çatısından çıkan alevler yer alıyor.

Son dakika gündem: Evde çıkan yangın cep telefonu kamerasında

Son dakika gündem: Evde çıkan yangın cep telefonu kamerasında

Son dakika gündem: Evde çıkan yangın cep telefonu kamerasında

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Tekkeköy, Samsun, Yangın, Güncel, Haber

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