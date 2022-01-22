Son dakika gündem: Evde çıkan yangın cep telefonu kamerasında

TEKKEKÖY, SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karaoğlan Mahallesi Samsun Caddesi'nde E.Y'ye ait kiler ve depo olarak kullanılan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Kamera kayıtlarında evin camlarından ve çatısından çıkan alevler yer alıyor.