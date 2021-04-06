Son dakika haberi! Samsun'da etil alkol ve kolonyadan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Samsun'da etil alkol ve kolonyadan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Samsun'da etil alkol ve kolonyadan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da içtikleri etil alkol ve kolonyadan zehirlenen 2 ayrı kişi kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti.

Samsun'da içtikleri etil alkol ve kolonyadan zehirlenen 2 ayrı kişi kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde ikamet eden Rahim D.(55) ile Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde ikamet eden İsmail D.(66) içtikleri kolonya ve etil alkolden zehirlendiler. Durumları ağırlaşınca özel bir hastaneye kaldırılan Rahim D. ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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