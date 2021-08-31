Son dakika haberi: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberlerine göre Samsun'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen S.B, S.G, E.S, O.B, M.B. ve E.E'nin adreslerine operasyon düzenledi.
İkametlerde arama yapan ekipler, 43,60 gram metamfetamin, 168 kapsül sentetik ecza, 14,77 gram sentetik uyuşturucu, 4,74 gram esrar, iki sentetik hap, esrarlı sigara, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 3 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek