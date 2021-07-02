Son dakika haberi... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan C.A, C.Z, R.A. ve R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. ve C.Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kentte polis, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 30 Haziran'da düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Son dakika haberi... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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