Son dakika haberi! Samsun'da doğal gazdan zehirlenen kadın öldü, eşi tedavi altına alındı
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Son dakika haberi! Samsun'da doğal gazdan zehirlenen kadın öldü, eşi tedavi altına alındı

17.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:30
Son dakika haberi! Samsun'da doğal gazdan zehirlenen kadın öldü, eşi tedavi altına alındı

Son dakika haberler... Samsun'da doğal gazdan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi tedavi altına alındı.

Samsun'da doğal gazdan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi tedavi altına alındı.

İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde, bir sitenin 6. katında oturan Hasan ve Asiye Sümür (72) çiftinin kızları Emine Ş, anne ve babasını ziyaret etti.

Ebeveyninin şiddetli baş ağrısı şikayetleri üzerine şüphelenen Emine Ş, sağlık ekiplerine haber verdi ve evdeki koku üzerine camları açarak evi havalandırdı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Sümür çiftini, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Asiye Sümür yolda hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan eşinin ise tedavisi sürüyor.

Olay sonrası evde incelemelerde bulunan doğal gaz firması ekipleri, mutfaktaki ocağın arkasında kaçak olduğunu belirledi.

Çiftin iki gün önce daireye taşındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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