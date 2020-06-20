Son dakika haberi: Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, 2 kızı yaralandı
Son dakika haberine göre Samsun'un Yakakent ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 kızı yaralandı.
20.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:31
Samsun'un Yakakent ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayram Toprak'ın (44) kullandığı traktör, Yeşilköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Toprak, olay yerinde hayatını kaybetti, traktörde bulunan kızları Fatma Nur (20) ve Kadriye (22) Toprak yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA