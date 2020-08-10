Son dakika haberi... Samsun'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi: Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu şüpheli yakalandı.
10.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:20
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu Z.T.H. (49) gözaltına alındı.
Aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA