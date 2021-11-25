Son dakika haberi! Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberler: Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3 Irak uyruklu gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda, 3 Irak uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 3 Irak uyruklu zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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