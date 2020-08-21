Son dakika haberi | Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika haberi | Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri... Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltıSAMSUN'da düzenlenen terör operasyonunda, DEAŞ üyesi olduklarına yönelik istihbari bilgi edinilen Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

21.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:51

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

SAMSUN'da düzenlenen terör operasyonunda, DEAŞ üyesi olduklarına yönelik istihbari bilgi edinilen Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma başlattı. Ekipler, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere incelenmeleri için el konulurken, şüpheliler yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Son dakika haberi | Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: DHA

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