Son dakika haberi... Samsun'da çöp kamyonunun çarptığı temizlik görevlisi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Samsun'da çöp kamyonunun çarptığı temizlik görevlisi hayatını kaybetti

29.09.2020 18:03 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:06
Son dakika haberi... Samsun'da çöp kamyonunun çarptığı temizlik görevlisi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı temizlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı temizlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Z.S'nin kullandığı çöp kamyonu, Beylik Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan temizlik görevlisi Cemal Bektaş'a (54) çarptı.

Ağır yaralanan Bektaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Z.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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